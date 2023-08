Bosnia: mercoledì giornata di lutto in Repubblica Srpska per omicidi a Tuzla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina dovrebbe prendere oggi una decisione sulla proclamazione di una giornata di lutto su tutto il territorio del Paese balcanico. Venerdì scorso, il body builder Nermin Sulejmanovic ha ucciso tre persone con un'arma da fuoco, tra cui la sua ex moglie, nel corso di una diretta su Instagram. Sulejmanovic era già noto alla polizia del Paese. Nel 2013 era stato arrestato per la sua appartenenza a una rete di narcotrafficanti, e un anno dopo per aver cercato di contrabbandare 806 chilogrammi di marijuana in Croazia. Nei suoi confronti è stato poi emesso nel 2016 un mandato di arresto internazionale, dopo aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un agente di polizia. (Seb)