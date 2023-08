Infrastrutture: Salvini, ora investimenti senza precedenti, recupereremo ritardi dell’ultimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anticipazione del rapporto della Fondazione per la sussidiarietà sulle infrastrutture "conferma un drammatico ritardo dell’Italia: nell’ultimo decennio siamo tra gli ultimi in Europa per investimenti. Una fotografia che rafforza la nostra determinazione per sostenere il Paese dei Sì e recuperare il tempo perso”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Nei prossimi mesi – ha proseguito – ci saranno investimenti senza precedenti soprattutto per strade, autostrade, ferrovie e dighe: parliamo di quattromila cantieri solo per opere ferroviarie e stradali e 125 miliardi di investimenti esclusivamente per far correre di più e meglio i treni”. “L’Italia – ha sottolineato – ha bisogno di sbloccarsi e guardare al futuro con fiducia e ambizione. Moltiplicheremo i lavori, anche grazie a rivoluzioni normative come il nuovo Codice degli appalti, e realizzeremo opere di rilevanza mondiale come il Ponte sullo Stretto”. “Il Mit, che ho l’ambizione di trasformare nella casa degli amministratori locali, giocherà da protagonista la partita per il futuro dell’Italia”, ha concluso Salvini. (Rin)