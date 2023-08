Lazio: Coppotelli (Cisl), famiglie sempre più indebitate, occorre rispondere con il lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tutto questo - prosegue il segretario generale della Cisl del Lazio - si può e si deve rispondere con il lavoro. In un recente intervento, come Cisl Lazio, abbiamo ribadito che la priorità non può che essere quella di rafforzare servizi e risorse per le famiglie povere, le persone fragili, gli occupabili. Servono investimenti sulle politiche attive: soltanto in questo modo sarà possibile accompagnare chi può lavorare da logiche di sussidio ad una occupazione. Purtroppo fenomeni come il lavoro precario, il lavoro povero, la mancanza di occupazione stabile, le difficoltà ulteriori che tarpano le ali alle donne e ai giovani rappresentano delle criticità che alla fine scavano la stabilità delle famiglie come un fenomeno carsico. Come Cisl Lazio insistiamo sul fatto che i Centri per l'impiego vanno assolutamente potenziati, sia in termini di presenza di personale che di riorganizzazione. Formazione e competenze sono cruciali. Per noi soltanto il Lavoro è la risposta alla crisi delle famiglie", conclude Coppotelli. (Com)