Ponte Genova: Casellati, “modello Genova” simbolo di riscatto e voglia di ripartire

- Il crollo cinque anni fa del Ponte Morandi a Genova, che ha strappato la vita a 43 vittime innocenti lacerando il cuore dell’intero Paese, è una tragedia che ci ha mostrato il volto peggiore dell’Italia, quello dell’incuria, ma anche la via da seguire perché simili tragedie non si ripetano. Lo scrive su Facebook il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, a cinque anni dal crollo del Ponte Morandi. “La ricostruzione in tempi record, assieme alla reazione dei cittadini, è passata alla storia come ‘il modello Genova’: simbolo di riscatto e voglia di ripartire, ma anche esempio concreto di come la semplificazione sia la leva giusta per costruire un futuro di sicurezza e sostenibilità”, prosegue. “Oggi un pensiero commosso va ai familiari delle vittime e alla comunità che ancora porta addosso i segni di quella disgrazia”, conclude il ministro. (Rin)