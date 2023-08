Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, sforzi pace ostaggio politica di tensione di Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, gli sforzi per una pace duratura tra l'Azerbaigian e l'Armenia sono diventati ostaggio della politica armena di deliberata tensione e revanscismo. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri dell'Azerbaigian. "Nonostante il suo primo fallimento nel dicembre 2022, l'Armenia tenta ancora una volta di strumentalizzare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la sua campagna di manipolazione politica, militare e informativa. Inoltre, l'Armenia è il Paese che per quasi 30 anni ha sfacciatamente ignorato le quattro risoluzioni del 1993 e una serie di dichiarazioni presidenziali del Consiglio di Sicurezza che chiedevano il ritiro completo, immediato e incondizionato delle forze di occupazione dal territorio dell'Azerbaigian", si legge nella nota. L'appello dell'Armenia al Consiglio di sicurezza "sulle accuse infondate di 'peggioramento della situazione umanitaria' e 'blocco continuato' nella regione arriva ancora una volta in un momento in cui la stessa Armenia ostacola deliberatamente e intenzionalmente tutti gli sforzi compiuti attraverso i partner internazionali per trovare una soluzione equilibrata, basata sulla legge e ragionevole sul campo. Come è noto, l'abuso su larga scala della strada Lachin da parte dell'Armenia negli ultimi tre anni ha reso necessaria l'azione legittima e legale dell'Azerbaigian di istituire un posto di blocco al confine per garantire la sicurezza e l'ordine al suo confine. Mentre l'Armenia ha tentato di dipingere questi sforzi come un "blocco" e ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia (Icj) di emettere un'ordinanza sulla rimozione del checkpoint, l'Icj nella sua ordinanza del 6 luglio ha respinto all'unanimità questa richiesta", prosegue la nota. (segue) (Rum)