Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, sforzi pace ostaggio politica di tensione di Erevan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia, secondo il dicastero di Baku, "non si è riconciliata con la realtà di essere privata dei mezzi per rifornire e sostenere le sue forze armate non completamente ritirate nel territorio dell'Azerbaigian e di estrarre illegalmente le risorse naturali dell'Azerbaigian. Pertanto, l'Armenia ha avviato una campagna di propaganda in tutto il mondo, ha imposto una serie di ostacoli militari e di altro tipo per il normale funzionamento del check-point di frontiera, nonché per l'uso di altre rotte, come la strada Aghdam-Khankendi per la consegna delle merci alla Regione del Karabakh dell'Azerbaigian. Di recente, a seguito di una serie di intense consultazioni e agli sforzi dell'attività diplomatica, è stato finalmente raggiunto un accordo in merito alla consegna di merci umanitarie alla regione del Karabakh attraverso varie rotte, nonché all'organizzazione dell'incontro tra il rappresentante speciale dell'Azerbaigian e i rappresentanti dei residenti locali armeni". Purtroppo, prosegue il comunicato, "il 5 agosto 2023, l'Armenia, attraverso il suo regime fantoccio installato illegalmente, ha fatto marcia indietro da entrambi gli accordi all'ultimo momento introducendo precondizioni politicamente motivate e illegittime e vari pretesti" (segue) (Rum)