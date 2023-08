Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, sforzi pace ostaggio politica di tensione di Erevan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In altre parole, secondo le autorità di Baku, "ciò che l'Armenia chiede cinicamente alla comunità internazionale in generale, e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in particolare, era effettivamente a portata di mano giorni fa grazie al sostegno attivo dei partner, compresi i membri del Consiglio di sicurezza. Ciò non si è concretizzato solo a causa del rifiuto della stessa Armenia. Se l'Armenia e la sua struttura illegale subordinata avessero onorato l'accordo, la situazione si sarebbe risolta all'inizio di agosto fornendo un quadro ragionevole per la consegna di carichi umanitari ai residenti della regione del Karabakh e facilitando le rotte per il passaggio di persone, merci e veicoli. Pertanto, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che, nonostante l'intenso impegno dell'Azerbaigian con la Federazione Russa, gli Stati Uniti, l'Unione europea e il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) per trovare vie d'uscita dalla situazione, l'Armenia sta deliberatamente ostacolando gli sforzi diplomatici. L'appello al Consiglio di sicurezza fa parte di questa campagna ed è un duro colpo per gli sforzi compiuti dagli attori coinvolti, tra cui i membri del Consiglio di sicurezza". (segue) (Rum)