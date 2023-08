Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, sforzi pace ostaggio politica di tensione di Erevan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo schema, nelle ultime settimane, prosegue la nota, "le forze armate armene si sono dispiegate illegalmente nel territorio dell'Azerbaigian in palese violazione del diritto internazionale, nonché dell'impegno dell'Armenia ai sensi del paragrafo 4 della Dichiarazione trilaterale dei leader dell'Azerbaigian, della Federazione Russa e l'Armenia del 10 novembre 2020, hanno intensificato i lavori di ingegneria militare e altri potenziamenti militari. Desta particolare preoccupazione l'uso di apparecchiature di guerra radioelettronica dispiegate illegalmente nel territorio sovrano dell'Azerbaigian. Non solo i velivoli civili dell'Azerbaijan Airlines, ma anche quelli di paesi stranieri sono stati oggetto di interferenze radioelettroniche nelle scorse settimane, ponendo seri rischi per la loro incolumità. Parallelamente al rafforzamento e alle attività militari illegali nel territorio sovrano dell'Azerbaigian, dove è stato temporaneamente dispiegato il contingente di mantenimento della pace russo, negli ultimi giorni è stato osservato anche l'accumulo su larga scala di armi e altre attrezzature militari e personale lungo il confine di stato non delimitato in un apparente tentativo di intraprendere un'altra avventura militare". (segue) (Rum)