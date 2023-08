Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, sforzi pace ostaggio politica di tensione di Erevan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi atti, secondo il comunicato del dicastero azerbaigiano, "ricorda pienamente il modello che era stato tipico dell'Armenia per quasi 30 anni fino a settembre 2020 per imitare i colloqui, sfuggire agli impegni presi in precedenza all'ultimo minuto e commettere provocazioni politiche, militari e di altro tipo in ogni fase dei negoziati per evitare di prendere decisioni concrete. Inoltre, tali azioni dell'Armenia testimoniano il fatto che l'Armenia non ha cessato le sue rivendicazioni territoriali contro l'Azerbaigian e il suo riconoscimento verbale dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian è diverso dalle sue azioni sul campo. In questo frangente critico, la sobria comprensione dei rischi esistenti e un'adeguata risposta da parte della comunità internazionale alle sfacciate provocazioni dell'Armenia sono necessarie più che mai per superare le sfide che devono affrontare il processo di normalizzazione interstatale Armenia-Azerbaigian e la reintegrazione dei residenti di etnia armena locale nel quadro politico, giuridico e socio-economico dell'Azerbaigian. È importante garantire che non venga persa l'occasione storica per una pace duratura", si legge in conclusione del comunicato. (Rum)