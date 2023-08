Taiwan: il vicepresidente Lai a New York, non abbiamo paura delle minacce autoritarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato l’attuale vicepresidente taiwanese si era infatti definito “un pragmatico lavoratore per l’indipendenza” dell’isola, che la Cina considera parte inalienabile del proprio territorio. Negli ultimi mesi, tuttavia, Lai si è sempre detto a favore del mantenimento dello status quo nello Stretto, posizione ribadita anche a New York. L’aspirante presidente di Taiwan, anzi, ha espresso l’intenzione di dialogare con la Cina per promuovere pace e stabilità nell’area. In vista del viaggio di Lai Pechino ha comunque intensificato la sua pressione militare su Taiwan, aumentando la frequenza delle incursioni aeree e navali attraverso lo stretto. Secondo fonti a Taipei, la Cina potrebbe anche avviare esercitazioni militari non lontano dalle coste di Taiwan. Ad avvalorare questa ipotesi sono alcune immagini pubblicate oggi su WeChat dal Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, che mostrano militari che si esercitano in un’operazione di sbarco. Non è chiaro, tuttavia, dove siano state scattate le fotografie. (Cip)