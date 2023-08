Yemen: gruppo armato circonda palazzo presidenziale per alcune ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo armato affiliato ad Abu Zaraa Abdulrahman al Muharami, vice presidente del Consiglio di transizione del sud, membro del Consiglio direttivo presidenziale e capo della Brigata dei giganti (sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti), ha circondato per alcune ore il palazzo presidenziale di Aden, per poi ritirarsi dopo l’intervento del capo del Consiglio direttivo, Rashad al Alimi. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, che cita “un responsabile all’interno del palazzo presidenziale”. L’episodio segue il ritorno del 12 agosto del primo ministro, Maeen Abdulmalik, ad Aden, ex capitale dello Yemen del sud e attuale sede ad interim del governo yemenita (la capitale del Paese, Sanaa, è occupata dal 2014 dalla milizia sciita ribelle degli Houthi). Il Consiglio di transizione del sud, nei giorni scorsi, ne aveva chiesto la destituzione, in vista della formazione di un nuovo esecutivo, manifestando il proprio dissenso sulla presenza di Abdulmalik ad Aden. (segue) (Res)