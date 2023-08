Yemen: gruppo armato circonda palazzo presidenziale per alcune ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordiamo inoltre che, negli ultimi mesi, si sono verificate tensioni crescenti tra Consiglio direttivo presidenziale e Consiglio di transizione del sud, integrati nelle istituzioni transitorie dello Yemen, ma rappresentanti rispettivamente degli interessi dell’Arabia Saudita e degli Emirati. Tali tensioni erano state ricondotte da molti osservatori alle rivalità geopolitiche tra Riad e Abu Dhabi sullo scacchiere regionale. In particolare, il Consiglio di transizione del sud aveva accusato il Consiglio direttivo presidenziale di essere responsabile del deterioramento delle condizioni economiche e di sicurezza nel Paese. Per questo, in precedenza, il Consiglio di transizione del sud aveva bloccato il trasferimento delle rendite da Aden alla Banca centrale yemenita, lasciando intravedere l’intenzione di spingere verso un'amministrazione "autonoma" nello Yemen meridionale. Un’eventualità considerata “catastrofica” dal Consiglio direttivo presidenziale, che ne aveva attribuito la responsabilità a un “sistema di corruzione” affermatosi nel Consiglio di transizione. Abdulmalik, nei giorni scorsi, era stato in visita ufficiale a Riad, assieme ad altri membri del Consiglio presidenziale, tra i quali lo stesso Al Alimi, per incontrare l’inviato Onu nello Yemen, Hans Grundberg, con l’obiettivo di rilanciare il processo politico sotto l’egida delle Nazioni Unite. (Res)