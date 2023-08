Bardonecchia: Lo Russo, nostra solidarietà e vicinanza a amministrazione e popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Bardonecchia, una frana ad alta quota ha causato l'esondazione del torrente in paese.La mobilitazione da parte delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco è stata immediata per il ripristino delle condizioni di normalità. A loro va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro che stanno facendo e alla comunità di Bardonecchia e all'amministrazione comunale la nostra solidarietà e vicinanza. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)