Mali: missione Minusma anticipa ritiro dalla base di Ber per motivi di sicurezza

- La Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha annunciato di aver "anticipato" per ragioni di sicurezza il suo ritiro dalla base militare di Ber, nel nord del Paese, riconsegnandolo all'esercito maliano "dopo numerosi incidenti" avvenuti nelle ultime settimane. "La Minusma ha anticipato il suo ritiro da Ber a causa del deterioramento della sicurezza nell'area e degli alti rischi che ciò comporta per i nostri caschi blu", si legge in un comunicato della missione pubblicato su X (ex Twitter), invitando i vari attori interessati ad "astenersi da qualsiasi atto che possa complicare ulteriormente l'operazione". La partenza dei caschi blu Minusma da Ber era prevista nell'ambito del ritiro annunciato entro la fine dell'anno, dopo quella già avvenuta lo scorso 3 agosto dalla base di Ogossagou. La Minusma applica così la decisione presa a fine giugno dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di porre immediatamente fine alla missione schierata dal 2013, su richiesta della giunta salita al potere con il duplice colpo di tato nel 2020 e nel 2021. (segue) (Res)