Mali: missione Minusma anticipa ritiro dalla base di Ber per motivi di sicurezza (2)

- In un comunicato stampa pubblicato ieri sera, l'esercito maliano ha confermato di aver preso possesso del campo di Ber "dopo numerosi incidenti" avvenuti nelle ultime settimane con i gruppi terroristi armati, tra cui un tentativo di incursione contro le sue truppe venerdì scorso che ha provocato un totale di sei morti e quattro feriti. Da qualche giorno l'area di Ber è teatro di tensioni che oppongono da un lato l'esercito e il gruppo paramilitare russo Wagner e dall'altro il Coordinamento dei movimenti di Azawad (Cma, ex ribellione tuareg), ormai in rotta con la giunta al potere, accusata di mettere in discussione l'accordo di pace di Algeri del 2015 firmato dagli stessi gruppi tuareg con il governo di Bamako. La Cma critica in particolare i militari per aver fatto approvare a giugno una nuova Costituzione, compromettendo, a suo dire, questo accordo. (Res)