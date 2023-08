Malesia: leader Umno Zahid invitato a dimettersi dopo risultati elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre più i dirigenti dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) che chiedono le dimissioni del leader del partito, Ahmad Zahid Hamidi, dopo i pessimi risultati delle elezioni di sabato 12 agosto in sei Stati della Malesia. Lo riporta il quotidiano “The Straits Times”. A seguito del voto, la coalizione di governo guidata dal premier Anwar Ibrahim ha mantenuto il controllo degli Stati di Selangor, Negeri Sembilan e Penang, mentre l’alleanza dell’opposizione Perikatan Nasional ha vinto negli Stati di Kelantan, Kedah e Terengganu. L’Umno ha perso tutti i dieci seggi che aveva conquistato nel 2018 a Terengganu e ne ha raccolti solo uno a Kelantan, due a Penang, due a Selangor e 14 a Negeri Sembilan. A guidare la rivolta interna al partito è uno dei leader dell’Umno a Terengganu, Idris Jusoh, che ha invitato Zahid alle dimissioni in un post su Facebook. L’ex ministro della Giustizia Zaid Ibrahim ha attribuito la sconfitta all’impopolarità di Zahid e anche alla collaborazione del partito conservatore con il governo federale di Anwar Ibrahim e con il suo partner di coalizione, il Partito di azione democratica (Dap), d’ispirazione socialdemocratica. Secondo il capo dell’ala giovanile dell’Umno, Alif Firdaus, Zahid dovrebbe assumersi la piena responsabilità per i risultati del partito alle elezioni statali e ha chiesto l’organizzazione di primarie per la nomina di un nuovo presidente e di un vicepresidente del partito.(Fim)