Medio Oriente: Israele, individuata cellula Hamas pronta a rapire militari e compiere attacchi

- Il servizio di sicurezza interna di Israele (Shin Bet) ha scoperto una cellula terroristica del movimento palestinese Hamas che pianificava di rapire un militare delle Forze di difesa israeliane (Idf) e di compiere attacchi contro di loro nella regione di Binyamin, in Cisgiordania. Lo ha annunciato lo Shin Bet, che ha condotto l'operazione in collaborazione con le Idf e la polizia. Nel quadro delle indagini, erano stati arrestati nove palestinesi il mese scorso perché sospettati del loro coinvolgimento nella creazione della cellula terroristica per conto di Hamas, nel villaggio di Biddu, nel Consiglio regionale di Benyamin. L'indagine ha rivelato che i membri della cellula si sono armati, hanno preparato esplosivi, tracciato vie di fuga, raccolto informazioni per conoscere le abitudini dei militari israeliani nell'area di Binyamin e preparato un posto dove nascondere il militare da rapire. (segue) (Res)