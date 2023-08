Medio Oriente: Israele, individuata cellula Hamas pronta a rapire militari e compiere attacchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'indagine condotta dallo Shin Bet hanno inoltre rivelato che la cellula terroristica ha studiato la produzione di esplosivi e ha persino allestito un laboratorio per preparare e testare esplosivi all'interno di una casa. Il laboratorio è stato sequestrato e chiuso. Sul posto sono state trovate materie prime per la produzione di esplosivi e fuochi d'artificio, nonché tubi utilizzati per costruire esplosivi. Secondo quanto riferito, i membri della cellula terroristica hanno operato in modo isolato, pur mantenendo la massima segretezza per evitare di rivelare le loro attività. (Res)