Medio Oriente: Cisgiordania, otto palestinesi arrestati da militari israeliani

- Otto palestinesi sono stati arrestati questa mattina nel corso di operazioni di sicurezza condotte dalle Forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando “fonti della sicurezza”. Tre palestinesi sono stati arrestati nel campo profughi di Jalazone, nei pressi di Ramallah, mentre un quarto è stato fermato nella vicina città di Birzeit. Le Idf, inoltre, hanno arrestato un palestinese a Qabatiya, a sud di Jenin, e un altro, un ex detenuto di 62 anni, a Nablus. Gli ultimi due arresti, infine, sono stati effettuati a Hebron, nel sud della Cisgiordania, e a Gerusalemme. Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, infine, questa mattina, sempre in Cisgiordania, l’Amministrazione civile israeliana, in coordinamento con le forze di sicurezza, ha demolito cinque edifici nell’avamposto “illegale” di Aira Sharar, vicino all’insediamento di Kochav Hashahar. Un gruppo di attivisti di destra e di residenti ha tentato di opporsi all’abbattimento degli edifici, incendiando pneumatici e depositando chiodi lungo la strada che conduce all’avamposto. (Res)