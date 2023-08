Ostia: cronache dai tempi di Adriano emergono dal terreno, rinvenuti 2 nuovi frammenti dei Fasti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cronache dai tempi del regno di Adriano emergono dal terreno di Ostia. Due nuovi frammenti dei Fasti Ostienses sono stati recuperati nella seconda campagna di scavo del progetto "Ops-Ostia Post Scriptum”, curata dal Parco archeologico di Ostia antica, in collaborazione con l’Università di Catania e il Politecnico di Bari. Pezzi antichi che aiutano a ricostruire la storia Ostia e della Capitale. Uno dei due frammenti ritrovati, infatti, menziona fatti e avvenimenti accaduti a Roma nel 128, sotto il regno di Adriano. I frammenti dei Fasti, una sorta di cronaca incisa su lastre di marmo, riportano notizie preziose sulla storia politica e monumentale di Roma, e di Ostia, la cui redazione spettava al pontifex Volcani, massima autorità religiosa locale. I frammenti sono stati rinvenuti in seguito alle indagini effettuate nell’Area B del Parco archeologico, corrispondente al Foro di Porta Marina: mgrande costruzione di forma rettangolare, porticata su tre lati e dotata di un’aula absidata su quello di fondo e originariamente pavimentata in opus sectile (con lastre di marmo di diverso colore), già esplorata in passato ma che pone ancora molti e affascinati interrogativi. (segue) (Rer)