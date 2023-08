Regno Unito: arrestata capo gabinetto presidente Madagascar accusata di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto del presidente del Madagascar, Romy Andrianarisoa, e un cittadino francese, Philippe Tabuteau, sono stati arrestati nel Regno Unito. I due, riferisce l'Agenzia nazionale anticorruzione (Anc), sono accusati di corruzione in relazione alla concessioni rilasciate al gruppo minerario britannico Gemfields nel Paese africano. Andrianarisoa, 46 anni, e Tabuteau, 54 anni, "sono sospettati di aver chiesto una tangente per ottenere il rilascio delle licenze operative in Madagascar a favore di Gemfields", ha riferito l'agenzia britannica in un comunicato. Secondo l'Anc, Andrianarisoa e Tabuteau sono stati arrestati giovedì scorso. (Rel)