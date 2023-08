Ostia: perde controllo della moto e si schianta contro il guard rail, morto 61enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale a Ostia, sul litorale romano. Un uomo di 61 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto e ha colpito il guard rail. È successo intorno alle ore 4 di questa notte, in via dei Pescatori. Trasportato all'ospedale Grassi in condizioni disperate, l'uomo è morto poco dopo. Al momento risulta coinvolta solo la moto del 61enne, una Honda Sh. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma, che indagano sulla vicenda.(Rer)