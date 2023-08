Slovenia: volontari nelle aree colpite da inondazioni per la giornata della solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia è oggi la giornata della solidarietà, giorno festivo proclamato dal governo di Lubiana al fine di aiutare le persone più colpite dalle catastrofiche alluvioni che hanno devastato il Paese i primi giorni di agosto. Molti volontari si sono già mobilitati da tutte le parti della Slovenia e sono attesi nelle zone più colpite. Le autorità sollecitano i volontari a spostarsi in modo organizzato utilizzando l'applicazione appositamente istituita, Poplave 2023, tramite cui potranno ricevere istruzioni dettagliate sui luoghi che hanno più bisogno di aiuto. Sul campo sarà presente anche la squadra ministeriale. Undici membri del governo, compreso il premier Robert Golob, visiteranno diversi luoghi nelle aree colpite per vedere i danni, incontrare le persone e partecipare attivamente all'iniziativa. Golob ha affermato che il principio della giornata deve essere "la solidarietà". "Aiuto e sostegno reciproco. In qualsiasi forma e secondo le nostre possibilità. Se l'aiuto arriva volontariamente e dal cuore, il nostro scopo sarà raggiunto", ha detto Golob. Anche la presidente del Paese, Natasa Pirc Musar, ha lanciato un messaggio in occasione della giornata, spiegando di aver assistito a "devastazione, tristezza, disperazione", ma allo stesso tempo di aver anche sentito "storie di eroismo e di solidarietà tra le persone". "A tutti voi che avete perso la casa e tutto vi dico: siamo con voi e saremo con voi. Con voi è il Paese e con voi tanti volontari", ha affermato Pirc Musar. (Seb)