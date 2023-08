Etiopia: Commissione diritti umani condanna le violenze nella regione di Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) ha espresso "grave preoccupazione" per le ostilità tra la Forza di difesa nazionale etiope (Endf) e le milizie paramilitari Fano nello Stato regionale di Amhara, in Etiopia delle ultime settimane, che hanno causato l'adozione di misure drastiche tra cui l'imposizione dello stato d'emergenza nel Paese e l'evacuazione dei numerosi cittadini stranieri da parte dei rispettivi governi. In una nota, l'Ehrc ha invitato "le parti in conflitto a porre immediatamente fine" a tutte le violazioni delle leggi sui diritti umani e ha aggiunto che "continua a monitorare" la situazione, denunciando anche l'uso di "artiglieria pesante" che ha provocato "morti e feriti" tra i civili e danni alle proprietà. In precedenza fonti locali citate dal sito d'informazione "Addis Insight" avevano riferito che almeno 30 civili sono morti in seguito ad un attacco con droni avvenuto nella località di Finote Selam, nella regione etiope di Amhara. (segue) (Res)