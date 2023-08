Bardonecchia: il sindaco Rossetti, ancora una sessantina di persone sfollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnici e soccorritori sono da ieri sera al lavoro, senza sosta, per ripristinare i gravi danni causati dalla frana che ha colpito il torrente Frejus a Bardonecchia. Al momento non risultato dispersi e ci sono ancora una sessantina di persone sfollate. Lo ha affermato in una nota stampa il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti. "Sono in stretto contatto con il Presidente della Regione Alberto Cirio che mi ha assicurato di aver già sentito il governo tramite il ministro Tajani. Ringrazio quanti si sono adoperati e si stanno adoperando senza sosta e i numerosi residenti e turisti che in queste ore stanno offrendo la loro collaborazione. (segue) (Rpi)