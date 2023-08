Bardonecchia: il sindaco Rossetti, ancora una sessantina di persone sfollate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento è sconsigliato accedere a Bardonecchia sia dalla Statale 335 sia dall’Autostrada ed è chiuso so svincolo autostradale di Oulx in direzione Bardonecchia. E’ consentita e anche consigliata, invece, l’uscita da Bardonecchia in direzione Torino attraverso l’autostrada e la rete ferroviaria. Inoltre, al momento vi sono problemi alla rete idrica e gas, che si stanno cercando di risolvere e sono ancora non completamente funzionanti le reti telefoniche", ha concluso Rossetti. (Rpi)