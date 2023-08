Ucraina: viceministra Difesa Malyar, liberati 3 chilometri quadrati in direzione di Bakhmut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la viceministra della Difesa in direzione di Bakhmut, gli invasori hanno cercato di riconquistare le posizioni perdute nelle aree a ovest di Klishchiivka, Andriivka e Kurdyumivka, zone in cui si sono svolte le battaglie più importanti la scorsa settimana. Per quanto riguarda le direzioni di Avdiivka e Marinka, la situazione è molto difficile, ha spiegato Malyar. “Il nemico sta cercando di prendere sotto controllo Marinka e circondare Avdiivka. I nostri militari hanno difeso coraggiosamente queste aree dall'estate dello scorso anno. La situazione è estremamente difficile”, ha detto la viceministra, secondo cui, inoltre, “il nemico sta cercando di riconquistare la posizione perduta nell'area già liberata di Staromayorskyi. Pertanto, la situazione è tesa anche in questa zona”. (Kiu)