Argentina: presidenziali, il programma economico del vincitore delle primarie

- Javier Milei, fondatore e leader del movimento La libertà avanza, ha vinto le primarie presidenziali in Argentina con una campagna elettorale in gran parte centrata su temi economici. "Proporremmo una serie di riforme a catena per restituire la libertà agli argentini", ha detto nei giorni scorsi presentando il suo programma. Per Milei, fiero oppositore della "casta" politica, lo Stato "è la principale causa dell'impoverimento degli argentini". La sua prima azione di governo sarà la riforma "completa" della macchina statale a partire da una sforbiciata pesante ai ministeri. Ne rimangono sette: Economia, Interno, Esteri, Giustizia, Sicurezza, Difesa e Infrastruttura. A questo si aggiunge il ministero del Capitale umano, cui confluiscono le competenze oggi in carico a Salute, Sviluppo sociale, Lavoro ed Educazione. Un ministero che permetterà "di affrontare in maniera congiunta il problema dello sviluppo degli argentini in situazioni precarie", ha detto Milei, peraltro da sempre critico nei confronti della spesa pubblica sociale. La riforma, ha assicurato, non mette a rischio posti pubblici e gli impiegati statali saranno tutti ricollocati. (segue) (Abu)