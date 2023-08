Siria: due militari siriani uccisi nel nord-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari dell'esercito siriano sono stati uccisi dai membri del gruppo Hayat Tahrir al Sham (Organizzazione per la liberazione del Levante), ovvero l'ex Fronte al Nusra, nella zona meridionale di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una vasta rete di contatti in loco. L'attacco giunge dopo quello della scorsa settimana nella zona desertica di Deir ez Zor, rivendicato dallo Stato islamico, costato la vita a 33 militari siriani. (Lib)