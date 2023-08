Medio Oriente: incontro trilaterale tra Egitto, Giordania e Autorità palestinese a New Alamein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, riceverà oggi a New Alamein il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen. Lo si apprende dal quotidiano egiziano “Al Youm al Sabi’”. La rappresentanza diplomatica dell’Anp al Cairo ha reso noto, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, che Abbas è arrivato ieri sera nella capitale egiziana per prendere parte all’incontro. L’ambasciatore dell’Anp, Diab al Louh, inoltre, ha spiegato che durante i colloqui si discuterà delle principali questioni regionali e internazionali, al fine di trovare una posizione unitaria a livello arabo, in particolare sulla questione palestinese. Su quest’ultima, in particolare, l’obiettivo è avviare un coordinamento per guadagnare consensi nella comunità internazionale, “per porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e per la realizzazione dei suoi legittimi diritti nazionali alla libertà, all’indipendenza e alla fondazione di uno Stato con Gerusalemme est come capitale”. Secondo l’emittente giordana “Al Mamlaka”, l’incontro servirà a portare avanti la consultazione e il coordinamento, secondo quanto concordato al vertice dello scorso gennaio, per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente.(Cae)