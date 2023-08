Roma: investite due persone a Santa Marinella, morta una donna, uomo in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state investite a Santa Marinella, in provincia di Roma. È successo intorno alle ore 20 di ieri sera, sul lungomare Marconi, quando un’anziana donna alla guida di una Volkswagen Polo ha travolto un uomo e una donna all’altezza del civico 80, nella zona antistante le palafitte. Dopo l’impatto, l’auto ha finito la sua corsa colpendo un altro veicolo e una moto parcheggiati dal lato opposto alle palafitte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. La donna investita, anche lei anziana, è deceduta sul colpo. Il dottore presente sull’automedica giunta sul posto ne ha constatato la morte. Per l’uomo, di età avanzata, la situazione sembra molto grave, ed è stato trasportato urgentemente in ospedale in codice rosso. La conducente del veicolo, in stato confusionale, è stata affidata alle cure del personale sanitario. I pompieri hanno provveduto ha mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. I carabinieri, invece, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.(Rer)