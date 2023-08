Kenya: governo avvierà inchiesta su presunti abusi commessi da forze armate britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo keniota ha avviato un'inchiesta sulle accuse dei presunti abusi commessi dalle forze britanniche. Tale indagine, che secondo alcuni parlamentari potrebbe avere implicazioni per il ruolo futuro delle truppe britanniche nel Paese africano, esaminerà le attività dell'Unità di addestramento dell'esercito britannico Kenya (Batuk). Alcuni militari inquadrati in quest’unità sono stati accusati di omicidio, abusi sessuali e danneggiamento di terreni vicino alla base, situata a Nanyuki, circa 200 chilometri a nord della capitale, Nairobi. Interpellato dal quotidiano “The Guardian”, Kelvin Kubai, un avvocato keniota, ha definito l'inchiesta una mossa "significativa". "È la prima volta che le attività dell'esercito britannico vengono valutate in questo modo" da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1963, ha detto Kubai. La commissione parlamentare per la difesa del Kenya, che sta conducendo l'inchiesta, entro fine mese lancerà un appello affinché vengano presentate delle petizioni su qualsiasi presunto crimine o illecito commesso da parte delle forze armate britanniche. Le indagini inizieranno ad ottobre. (segue) (Res)