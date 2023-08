Kenya: governo avvierà inchiesta su presunti abusi commessi da forze armate britanniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato inviterà i vertici della Batuk a rispondere alle accuse e dovrebbe presentare una relazione sui suoi risultati al parlamento entro la fine dell'anno. Il rapporto includerà delle raccomandazioni che potrebbero avere conseguenze per un accordo di difesa tra Kenya e Regno Unito, che consente alle truppe britanniche di addestrarsi in Kenya, secondo Nelson Koech, il presidente della commissione parlamentare per la difesa. "Ciò avrà gravi conseguenze per l'accordo di cooperazione nel ramo della difesa, perché se ci rendiamo conto che ci sono state molte attività che sputano contro (il trattato), avremo spazio per rivedere l'accordo", ha affermato Koech. (Res)