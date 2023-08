Serbia: Belgrade Pride condanna dichiarazione di Vucic su matrimoni tra persone omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione serba Belgrade Pride ha condannato fermamente la dichiarazione del presidente del Paese Aleksandar Vucic il quale ha sostenuto che, fino a quando sarà lui a capo dello Stato non firmerà alcune legge su unioni tra persone dello stesso sesso, ricordando che si tratta "solo dell'ultima di una serie di dichiarazioni discriminatorie che il presidente Vucic rivolge alla comunità Lgbti". Lo riporta la stampa locale. Vucic, sottolinea il Belgrade Pride in un comunicato, "non ha il diritto di dividere e discriminare i cittadini in base alla sua opinione personale". "Ricordiamo al presidente che l'adozione della legge sulle unioni omosessuali è un obbligo internazionale della Serbia ed è inclusa nei piani d'azione del ministero dei diritti umani, delle minoranze e del dialogo sociale", sottolinea la dichiarazione. (segue) (Seb)