Corea del Sud: sull’isola di Jeju tornano dopo 6 anni le navi da crociera cinesi

- Le navi da crociera cinesi torneranno dopo sei anni nell’isola di Jeju, popolare destinazione turistica della Corea del Sud. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, secondo cui la prima nave, con a bordo mille turisti, dovrebbe arrivare a Jeju il prossimo 31 agosto, ma alle autorità provinciali sarebbero già arrivate 53 richieste di prenotazione. Pechino aveva bloccato le visite turistiche all’isola nel marzo del 2017 come forma di ritorsione nei confronti di Seul per il dispiegamento in Corea del Sud del sistema di difesa missilistica statunitense Thaad. Nell’ultimo anno prima della crisi, il 2016, Jeju era stata frequentata da 1,2 milioni di crocieristi, la maggior parte dei quali dalla Cina. (Git)