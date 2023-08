Regno Unito: record installazioni pannelli solari, oltre 20 mila al mese in prima metà 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regno Unito in media oltre 20 mila famiglie al mese hanno installato pannelli solari nelle loro abitazioni nella prima metà del 2023, mentre si attesta a circa 3 mila al mese la quota di pompe di calore installate. È quanto emerge dai dati di Mcs, ente di riferimento per il settore, secondo cui in tutti i primi sei mesi del 2023 si è registrato un record nel comparto delle batterie poiché i dati di installazione hanno costantemente superato il mese precedente, portando il numero totale di batterie installate nelle case e nelle aziende in tutto il Regno Unito a oltre mille sinora nel 2023. (Rel)