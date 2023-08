© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dolore per la tragedia del ponte Morandi, che poteva e doveva essere evitata, non si attenua con il passare del tempo. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Cinque anni. Tanti ne sono passati da quel drammatico 14 agosto 2018. Nell’attesa che venga fatta piena giustizia sull’accaduto – conclude –, il nostro pensiero va alle 43 persone che non ci sono più e ai loro cari”. (Rin)