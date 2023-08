Spagna: Puigdemont, negoziare formazione governo con "dichiarazioni pubbliche" non è un opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare negoziati come quelli per la formazione di un nuovo governo “attraverso dichiarazioni pubbliche” non è un’opzione. Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont in merito ai negoziati in corso per l'investitura del presidente ad interim del governo e candidato del Partito socialista, Pedro Sánchez. "Con l'avvicinarsi dei giorni decisivi, come il prossimo 17 agosto, il nervosismo cresce e l'asticella si alza. E la speculazione vola", ha scritto Puigdemont in un tweet in cui ha chiesto pazienza e perseveranza. Giovedì 17 agosto si svolgerà la sessione costitutiva del Congresso dei deputati, primo passo formale per la formazione della nuova legislatura e l’investitura di un nuovo esecutivo. (Spm)