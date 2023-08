Ponte Genova: Locatelli, tragedia che ha sconvolto vita di tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del Ponte Morandi, cinque anni fa, è stato “una tragedia senza precedenti che ha sconvolto la vita di tante famiglie e, insieme a loro, quella di tutto il nostro Paese. Sono stati 43 i morti, 16 i feriti e 566 gli sfollati, uno strazio, una fitta al cuore e una ferita ancora aperta in particolare per i familiari e gli amici di chi quel giorno transitava sul viadotto e per la città di Genova”. Lo scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “La mia preghiera e il mio sommesso pensiero oggi sono per ognuna delle persone che quel giorno non ce l’ha fatta, per chi è sopravvissuto, per ogni persona che ha dovuto legare la propria vita a questa disgrazia, perché il dolore e il ricordo di quanto successo siano da monito per sempre e per tutti”, conclude. (Rin)