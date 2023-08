Polonia: ministro Difesa annuncia tre nuovi contratti di fornitura per le forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa polacco ha firmato tre contratti per lo sviluppo e la fornitura di armamenti moderni. Lo ha affermato il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak. "Il ministero della Difesa ha approvato ufficialmente i contratti per lo sviluppo e la fornitura di equipaggiamento per l'esercito polacco. Polish Arms Group sarà coinvolta attivamente nel processo di realizzazione dei veicoli", ha affermato il ministro. Il primo dei documenti approvati riguarda lo sviluppo di un veicolo da combattimento di fanteria pesante. La base di questo progetto sarà il telaio dell'obice semovente Krab, sul quale verrà installata una torretta telecomandata. Il compito del nuovo veicolo sarà quello di interagire direttamente con i carri armati e fornire un alto grado di protezione e un'elevata potenza di fuoco per le unità meccanizzate. Il secondo contratto prevede lo sviluppo di un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di personale su ruote in versione da combattimento. Il nuovo mezzo inizialmente integrerà e in futuro sostituirà il veicolo da combattimento di fanteria Rosomak. Il terzo contratto riguarderà la fornitura di nuovi veicoli da ricognizione leggeri per le apposite unità delle truppe corazzate e meccanizzate. Tale contratto prevede la fornitura di almeno 400 nuovi mezzi. (Vap)