Ostia: Fd'I, serve massimo impegno delle istituzioni, litorale non sia abbandonato a criminalità

21 luglio 2021

- Ostia "non merita l’insicurezza e l’abbandono da parte delle istituzioni, è arrivato il momento di estirpare fino in fondo le sacche di criminalità che continuano a nuocere all’immagine del nostro meraviglioso litorale". Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia, Maria Cristina Masi. In una nota, De Priamo e Masi spiegano: "Abbiamo avuto proprio qualche settimana fa un proficuo incontro con il Prefetto e abbiamo presentato diversi documenti in Assemblea capitolina chiedendo che la presenza delle Istituzioni sia più forte nei quartieri più difficili. Non bisogna abbassare la guardia ora più che mai. Ostia non merita l’insicurezza e l’abbandono da parte delle istituzioni, è arrivato il momento di estirpare fino in fondo le sacche di criminalità che continuano a nuocere all’immagine del nostro meraviglioso litorale. Le istituzioni, tutte - sottolineano - devono fare la loro parte, e il Comune si deve impegnare a riqualificare le zone più degradate in cui c’è più bisogno di decoro e di investimenti sull’educazione dei giovani. Occorre illuminare tutte le zone d’ombra e sconfiggere criminalità e illegalità attraverso l’azione positiva di difesa e di valorizzazione di un territorio ricco di potenzialità come quello del litorale di Roma e del suo entroterra", concludono De Priamo e Masi. (Com)