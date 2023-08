Grecia: genitori dei tifosi arrestati chiedono aiuto al primo ministro croato Plenkovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di genitori e familiari dei tifosi della squadra di calcio croata della Dinamo di Zagabria, detenuti in seguito agli scontri con gli ultras della squadra greca dell'Aek Atene che hanno portato alla morte di un uomo di 29 anni, si sono rivolti al premier del Paese Andrej Plenkovic affinché usi "la propria influenza politica per garantire la loro sicurezza e un processo giusto". "Chiediamo al governo e a lei personalmente di fare urgentemente tutto il possibile, attraverso la rete diplomatico-consolare, per garantire l'incolumità dei cittadini croati detenuti, nonché un processo equo e un trattamento che protegga i loro diritti umani", si legge nella lettera indirizzata al premier, ripresa dalla stampa locale. Genitori e familiari degli ultras temono "ritorsioni" e "vendette" da parte di vari gruppi di tifosi greci. "Per la sicurezza dei nostri giovani detenuti, è necessario che stiano insieme in carcere, isolati dagli altri detenuti", si legge nella nota. (segue) (Seb)