Argentina: la sorpresa Milei si appresta a vincere le primarie presidenziali, male la sinistra al governo

- La Libertà Avanza, il movimento fondato dall'economista liberale Javier Milei, si appresta a vincere le primarie presidenziali in Argentina. Un voto che sembra segnare una pesante sconfitta per le forze di centrosinistra al governo (Unione per la patria, Up), giunte terze dopo la coalizione di centrodestra Insieme per il cambio (Jxc). Il voto serve ad un tempo a misurare il peso elettorale delle forze in campo e selezionare i candidati ufficiali alla successione del presidente, Alberto Fernandez, nelle elezioni che si terranno il 22 ottobre. Con oltre il 69 per cento delle schede scrutinate, la forza che fa riferimento a Milei ha raccolto il 31,85 per cento dei consensi, contro il 27,77 per cento di Jxc. I peronisti di Up sono invece fermi al 26,04 per cento. (segue) (Abu)