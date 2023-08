Argentina: la sorpresa Milei si appresta a vincere le primarie presidenziali, male la sinistra al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie rimangono un indicatore molto importante ma in vista delle elezioni di ottobre, i numeri ottenuti oggi subiranno necessariamente alcune modifiche. Milei, unico candidato del suo partito, dovrebbe aver raccolto il grosso dei voti di cui potrebbe disporre. Bullrich potrebbe da parte sua contare sui voti del suo concorrente interno, Larreta, ricucendo lo strappo dettato dalla campagna elettorale in cui la sua immagine di paladina della mano dura per la sicurezza e di oppositrice senza sconti al peronismo si è contrapposta al profilo più moderato di Larreta. Massa potrebbe raccogliere i circa 800 mila voti dello sfidante di Up, Juan Grabois, anche se quest'ultimo risponde a un elettorato più radicale. Rimangono da contare i voti andati ad altre coalizioni minori, quelli degli elettori che hanno disertato le primarie e quelli che da qui ad ottobre modificheranno le loro scelte. (Abu)