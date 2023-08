Germania: ministra Esteri Baerbock inizia tour in Australia, Nuova Zelanda e Fiji

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, inizia una tour nel Pacifico che la vedrà fare tappa in Australia e Nuova Zelanda e inaugurare la nuova ambasciata della Germania nelle Isole Fiji. "Ci sono solo pochi paesi così lontani geograficamente e allo stesso tempo così vicini politicamente come Australia e Nuova Zelanda. Nonostante l'enorme distanza - più di 16 mila chilometri - possiamo contare l'uno sull'altro come vicini, apprendere gli uni dagli altri come buoni amici e sostenerci a vicenda come partner strategici. Ciò si riflette nei nostri aiuti su larga scala all'Ucraina", ha affermato la ministra citata dall'emittente "Rnd". Secondo Baerbock, l'Australia è uno dei partner più importanti della Germania nella regione e, in alcuni aspetti, è avanti rispetto al suo Paese in merito al contrasto alle "ingerenze straniere". Alla fine della settimana la ministra sarà a Suva, capitale delle Isole Fiji, per inaugurare la nuova ambasciata tedesca. A Suva attualmente è presente un consolato tedesco, mentre l'ambasciata di riferimento è situata a Wellington, in Nuova Zelanda, a 2.600 chilometri di distanza. La nuova missione diplomatica sarà guidata da Andreas Prothmann, che in precedenza era a capo della missione diplomatica in Tagikistan. (segue) (Geb)