India: nubifragio nello Stato dell'Himachal Pradesh, almeno sette morti

- Almeno sette persone sono morte in un nubifragio abbattutosi nel villaggio di Jadon, nello Stato indiano dell'Himachal Pradesh. Lo riferisce il quotidiano "Hindustan Times", secondo cui due case e una stalla sono state spazzate via dall'incidente. Ieri il Dipartimento meteorologico indiano (Imd) ha emesso allarmi rossi per diversi distretti dello Stato dell'Uttarakhand e ha previsto forti piogge in alcune parti dell'Uttarakhand e dell'Himachal Pradesh.(Inn)