Francia: proseguirà sino al 20 agosto lo sciopero di Air Caraibes

- L'appello allo sciopero dei dipendenti di Air Caraibes, compagnia aerea francese di Guadalupa, è stato prorogato sino a domenica 20 agosto. E' quanto riferito dal sindacato di riferimento Snpnc-Fo che, in un comunicato stampa, comunica di "non aver ancora ricevuto alcuna risposta soddisfacente alle (sue) richieste in materia di condizioni di lavoro e retribuzione". Per questo motivo si è deciso di prorogare sino al 20 agosto lo sciopero avviato l'11 agosto. La dirigenza della compagnia ha confermato la prosecuzione dello sciopero, senza specificare quali conseguenze ci saranno per i voli previsti nel corso di questa settimana. "È vero che il dialogo è rimasto aperto, ma ci dispiace che sia sterile e che non ci sia stata portata alcuna proposta concreta alle nostre esigenze prioritarie", si legge nella nota dell'Snpnc-Fo. Air Caraïbes gestisce una flotta di sei A350 a lungo raggio e tre A330 e vola da Parigi a Guadalupa, Martinica, Guyana, Haiti, Repubblica Dominicana, Bahamas, San Salvador e Messico. Le linee regionali caraibiche servite da tre ATR-72 della compagnia non sono interessate dallo sciopero.(Frp)