Niger: giunta militare processerà presidente deposto Bazoum per "alto tradimento"

- La giunta militare del Niger ha annunciato l'intenzione di processare il presidente deposto Mohamed Bazoum per "alto tradimento". È quanto annunciato in un comunicato letto ieri sera in diretta televisiva dal portavoce della giunta, il colonnello maggiore Amadou Abdramane. "Il governo nigerino ha finora raccolto le prove per perseguire davanti alle competenti autorità nazionali e internazionali il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri, per alto tradimento e per aver minato la sicurezza interna ed esterna del Niger”, recita il comunicato, nel quale la giunta ha nuovamente denunciato le sanzioni "illegali, disumane e umilianti" imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). "La popolazione del Nigerè severamente provata dalle sanzioni illegali, disumane e umilianti della Cedeao, che arriva a privare il Paese di prodotti farmaceutici, generi alimentari e della fornitura di corrente elettrica", ha affermato Abdramane. Bazoum, la sua famiglia e diversi suoi parenti sono ancora detenuti nel seminterrato della residenza presidenziale di Niamey dal giorno del colpo di Stato, avvenuto lo scorso 26 luglio. (segue) (Res)