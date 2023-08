Salario minimo: Meloni, non risolve problema lavoro povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei salari "l'opposizione vuole fare politica invece che affrontare davvero la questione" in quanto consapevole "del fatto che il salario minimo non risolve il problema del lavoro povero". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista a "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Stampa". Tuttavia, affermano che, "siccome hanno iniziato una raccolta di firme la portano avanti". "Io ho detto una cosa precisa: diamo sessanta giorni al Cnel, in tempo per la legge di bilancio, per fare una proposta complessiva di lotta al lavoro povero che può prevedere, per alcune categorie, il tema del salario minimo", ha aggiunto Meloni.(Rin)