Governo: Meloni, non temo "autunno caldo", italiani vedono che stiamo facendo il massimo

- Gli italiani sono consapevoli del fatto che il "governo sta facendo il massimo, che non si è risparmiato e qualche risultato arriva". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni un'intervista rilasciata a "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Stampa". "Timori su un 'autunno caldo'? Quando tu hai uno dei principali sindacati italiani che convoca una manifestazione prima che la legge di bilancio sia scritta, sai che non è un tema di merito, ma di opposizione pregiudiziale", ha detto Meloni. "L'Italia cresce più dei principali Paesi europei, si registra il minimo di disoccupazione degli ultimi 14 anni e il record di occupazione femminile", ha aggiunto la premier che commenta anche i dati sul calo del Pil. "C'è una congiuntura internazionale. Se la Germania va in recessione tecnica è ovvio che qualche contraccolpo c'è, siamo economie interconnesse. Al netto del Pil - spiega - i dati dicono che un po' di risultato del lavoro del governo si vede. Poi ci sarà sempre una opposizione pregiudiziale che pensa che tu non debba stare al governo, anche se hai vinto le elezioni. Ma ci sta".(Rin)